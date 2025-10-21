Fransa’yı hortum vurdu: Vinçler peş peşe devrildi, ağaçlar kökünden söküldü
Fransa hortumun etkisi altına girdi. Felaket nedeniyle 1 kişi can verdi, 10 kişi de yaralandı.
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Val d'Oise bölgesinde hortum çıktı. Hortumun şiddetiyle binaların çatıları uçtu.
Ermont komününde bulunan bir inşaat alanındaki 3 vinç peş peşe devrildi. Bir vinç kliniğin, diğeri ise bir konutun üzerine düştü.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık personeli sevk edildi.
Bölge Savcısı Guirec Le Bras, hortum nedeniyle 23 yaşındaki bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
"NADİR GÖRÜLEN" BİR FIRTINA
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, şiddetli fırtınanın "ani ve nadir görülen yoğunlukta" olduğunu belirtti.
Ermont Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gece meydana gelen sert fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın kökünden söküldüğü ve belediyeye ait parkların kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, belediyeye bağlı ekiplerin ve polislerin fırtınadan etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve temizlik çalışmaları için görev başında oldukları ifade edildi.