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Giriş Tarihi: 22.3.2023 15:59

Fransa’yı kaosa sürükleyen Macron’dan yeni açıklama: Bu bir gereklilik!

Fransa’da Emmanuel Macron öncülüğünde hazırlanan ve yakın zamanda yasalaşması beklenen emeklilik reformu, büyük tepkiye yol açtı. Ülkede yarın büyük bir protesto gösterisi beklenirken halk sokaklara döküldü. Tasarının reddine yönelik eylemler devam ederken Macron reform hakkındaki kararını duyurdu.

DHA
Fransa’yı kaosa sürükleyen Macron’dan yeni açıklama: Bu bir gereklilik!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, TF1 ve France 2'nin ortak yayınında emeklilik reformuna yönelik başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Protesto ve greve rağmen geri adım atmadığı görülen Macron, "Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek. Bu reformu neden yapma ihtiyacımızın olduğunu başarılı şekilde anlatamadık. Ancak bu bir gereklilik" ifadelerini kullandı.

"DEVAM ETMELİYİZ"

Macron, protesto ve greve ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu reforma karşı olan protestolar var ve bunlar meşru. Ancak blokaj olduğunda, bunları kaldırmanız gerekiyor. Bu yüzden hükümetten mümkün olduğunca müzakere etmesini istedim. Açığı büyütüp çocuklara ödetmekten kaçınmalıyız. Devam etmeliyiz. Sakinleşmeli, sendikalarla ve bunu yapmaya hazır tüm siyasi güçlerle yeniden diyalog kurarak bir parlamento gündemini ve reformları yeniden inşa etmeliyiz" diye konuştu.

MECLİS DEVRE DIŞI KALDI

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi amaçlayan reform, ülke çapında protestolara neden olmuştu. Söz konusu yasanın geçirilebilmesi için Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, anayasadaki özel bir maddeyi kullanarak Fransa Meclisi'ni devre dışı bırakmıştı. Ülkede daha sonra geniş çaplı protestolar başladı.

Macron, sendikaları üç haftadan bir aya kadar diyaloğu yeniden başlatmaya davet etti. Macron ayrıca Başbakan Elisabeth Borne'a duyduğu güvenin devam ettiğini belirtti.

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Fransa’yı kaosa sürükleyen Macron’dan yeni açıklama: Bu bir gereklilik!
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