Fransa’yı kovan Çad askerini TSK eğitecek

Afrika ülkeleri, sömürgeci ülkeleri bir bir kovuyor. Çad makamları, ülkede bulunan 1000 Fransız askerinin çekilme sürecinin 31 Ocak'a kadar tamamlanmasını istemişti. Paris hükümeti, Faya Askeri Üssü'nü tahliye etti. Fransa ile ilişkilerini bitiren Çad, yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerini güçlendiriyor. Türkiye, terörizm ile mücadele başta olmak üzere vatanlarını korumaları ve askerî kapasitelerini artırmaları için Çad'a özellikle son 5-6 yıldır ileri seviye eğitim ve silah satışı desteği veriyor. İki ülke geçtiğimiz yıllarda askerî ve savunma sanayii alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.