Fransa’yı Nils Fırtınası vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti

Nils Fırtınası'nın etkili olmaya başladığı 10 Şubat'tan bu yana olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 1 kişi hala bulunamadı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, fırtınanın 10 Şubat'tan bu yana etkili olduğu ülkede özellikle 14 Şubat'ta durum kritik seviyeye ulaştı. Gironde ve Landes vilayetlerinde sel nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri sonrası jeneratör kullanan 2 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

TRAFİK KAZASIYLA BİRLİKTE BİLANÇO AĞIRLAŞTI

Fırtınanın etkili olduğu bir diğer bölge olan Dordogne'da ise 15 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Maine-et-Loire'da ise dün teknesi alabora olan bir kişiye henüz ulaşılamadı.

Öte yandan Lot-et-Garonne vilayetinde 3 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı, Charente-Maritime vilayetine bağlı Saintes kentinde 2 bin evde su baskınları meydana geldi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France bugün için ülkenin batısındaki 4 vilayette alarm seviyesinin kırmızı, 9 vilayette ise turuncu olduğunu duyurdu.

Ülkede yaklaşık bir haftadır etkili olan fırtına nedeniyle bazı vilayetlerdeki yollarda maddi hasar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.