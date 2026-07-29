Fransa’yı sarsan cinayet! Kolilerde 5 bebeğin cesedi bulundu

Yerel basındaki haberlere göre, olay ülkenin güneyindeki Vaucluse vilayetine bağlı Orange kentinde meydana geldi. Savcıların açıklamasına göre, kadın defalarca inkar etmesine rağmen hamileliğini çok geç bir aşamada öğrenen partneri, evlerini aramaya başladı.

Orange'da eski bir binada erkek arkadaşı ve iki çocuğuyla yaşayan 32 yaşındaki kadının evinde yeni doğmuş 5 bebek cesedi bulundu.

BEŞ YENİ DOĞMUŞ BEBEĞE AİT KALINTILAR BULUNDU

Erkek arkadaşı, partnerinin evde doğum yapmasının ardından hastaneye kaldırılması üzerine, evinde karton kutuların içinde saklanmış beş yeni doğmuş bebeğe ait olduğu düşünülen kalıntılar buldu.

Savcılık, kadının 26 Temmuz'da evinde doğum yaptığını ve ardından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini belirterek, bu gebelikten haberdar olmayan erkek arkadaşının evde bir koli içinde tespit ettiği biri yeni doğmuş bebeğe ait ceset ile 4 bebeğin kalıntılarıyla ilgili ihbarda bulunduğunu ifade etti.

Adli tıp uzmanı, ilk bulgulara dayanarak, kemiklerin ve çürüyen kalıntıların beş yeni doğmuş bebeğe ait olduğunu ifade etti.