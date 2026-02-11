Fransa’yı sarsan skandal! 55 yıl boyunca 10 ülkede 89 çocuğa istismar iddiası

Fransa'da 55 yıl boyunca yaklaşık 10 ülkede 89 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 79 yaşındaki eğitimci tutuklandı.

10 ÜLKEDE İSTİSMAR İDDİASI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Isere vilayetinde yaşayan zanlının 1967-2022 yılları arasında Fransa dahil yaklaşık 10 ülkede görev yaptığı ve yaşları 13 ile 17 arasında değişen 89 çocuğa yönelik istismarla suçlandığı belirtildi. Grenoble Savcılığı, şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

SORUŞTURMA USB BELLEKLE BAŞLADI

Savcılık, soruşturmanın 2023 yılında zanlıya ait hassas içerikli bir USB belleğin yakını tarafından polise teslim edilmesiyle başlatıldığını açıkladı. Bellekte farklı ülkelerde işlenen suçlara ilişkin çok sayıda kayıt bulunduğu ifade edildi.

Kayıtlarda çocukların gerçek isimlerinin yer almaması nedeniyle kimlik tespitinde zorluk yaşandığı belirtilirken, şu ana kadar mağdurlardan yalnızca 40'ının kimliğinin belirlenebildiği bildirildi.

Zanlının istismar ettiği çocukların büyük çoğunluğu Fransa'da bulunurken mağdurlar arasında Fas, Nijer, Almanya, Cezayir, Hindistan, Kolombiya'dan da çocuklar yer alıyor.