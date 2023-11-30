Fransız Adalet Bakanı yasa dışı suçlamalardan aklandı

BAKANLIK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA

Bakanlık görevine 2020'de getirilmesinden kısa bir süre sonra Dupond-Moretti, avukatlık yaptığı dönemde müdahil olduğu davalara bakan bazı hakimler hakkında adli soruşturma başlatmıştı.

Bakan, Eylül 2020'de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak" davasında görev yapan Ulusal Mali Savcılık Ofisinden (PNF) 3 hakim hakkında idari soruşturma açmıştı. Dupond-Moretti, ayrıca yolsuzlukla suçlanan polis memuru müvekkilinin davasına bakan sorgu hakimi Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla itham edilmişti.

Hakimlerle hesaplaşma için bakanlık görevini kötüye kullandığına ilişkin iddiaları yalanlayan Dupond-Moretti, "hükümetin tavsiyelerine uymaktan başka bir şey yapmadığını" söylemişti.

Yolsuzlukla mücadele kuruluşu Anticor ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti. Mayıs 2022'de CJR Savcılığı, Dupond-Moretti'ye yönelik yeterli sayıda suçlama olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Ekim 2022'de CJR soruşturma komitesi, bakanın "yasa dışı menfaat sağlamak"tan yargılanmasına karar verirken, avukatları mahkemenin bu kararını temyize götürmüştü.