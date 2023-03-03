Fransız bakanın hediyesi olay oldu! Sömürgecileri anımsattı

Resmi ziyaret için Yeni Kaledonya'da bulunan Darmanin, Twitter hesabından Kanak kökenli Neaoutyine'ye, Fransa'nın Tourcoing kentine özgü el arabası maketi hediye etmesinin görüntülerini paylaştı.

Tourcoing kentinin eski belediye başkanı olan Darmanin, görüntüde, bağımsızlık yanlısı lidere hediyeyi verirken, Tourcoing'in yakınındaki Lille kenti zenginlerinin el arabasını Tourcoing işçileriyle alay etmek için kullandıklarını söyledi.

SÖMÜRGECİLERİN "YERLİLERE VERDİĞİ BİBLOLARI" ANIMSATTI

Twitter kullanıcıları, Darmanin'in paylaşımının altına, İçişleri Bakanı'nın Yeni Kaledonyalı liderle dalga geçtiği yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı "Adamlar bağımsızlık istiyor, İçişleri Bakanı ise 'al sana el arabası' diyor." ifadesini kullanırken, başka bir kullanıcı ise Yeni Kaledonya'nın el arabası yerine güvenliğe ihtiyacı olduğunu savundu.

Diğer bir Twitter kullanıcısı da el arabasının "sömürgecilerin sözde yerlilere verdiği bibloları akla getirdiğini" belirtti.