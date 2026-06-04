Fransız basını Ankara’nın Afrika hamlesini mercek altına aldı: Türkiye Mali’de oyunun kurallarını değiştiriyor
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Türkiye’nin Mali’de artan nüfuzuna dikkat çekti. Haberde, Türk savunma sanayiinin iki ülke arasındaki ilişkilerde kritik rol oynadığı vurgulanırken, Ankara’nın bölgedeki etkisini her geçen gün daha da artırdığı belirtildi.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Türkiye'nin Mali'de attığı adımları öne çıkaran bir haber yayımladı.
TÜRKİYE'NİN MALİ'DEKİ ETKİSİ ARTIYOR
Haberde Fransa'nın Mali'de giderek azalan etkisine yer verilirken, Türkiye'nin başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlarda sessiz ama derinden ilerlediği vurgulandı.
Mali yönetiminin ülke genelinde yönetimini sağlamlaştırabilmek için farklı ülkelerle iş birliğine değinilen yazıda, özellikle son yıllarda Türkiye'nin Fransa gibi ülkelerin önüne geçmeye başladığı belirtildi.
"ANKARA VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"
Türkiye'nin Mali'de çok fazla göz önünde olmadan ilerlediğine dikkat çekilen yazıdan, "Sessiz ama stratejik şekilde ilerliyorlar. Mali için Türkiye, insansız hava araçları (İHA), askeri teçhizat ve eğitim ithalatı konusunda vazgeçilmez bir ortak haline geldi.
Haberde, "İki ülke arasında düzinelerce anlaşma imzalandı." bilgisine yer verildi.
Mali'deki sivil halkın da Türkiye'ye yönelik son derece olumlu bir izlenim olduğuna dikkat çekilen haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de yaptığı resmi ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ivme kazandığı hatırlatıldı.
"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"
Le Monde, Türkiye'nin Mali'deki etkisini artırmasında savunma sanayii diplomasisinin önemli rol oynadığına dikkat çekti.
Haberde, geçtiğimiz yıl Bamako'da düzenlenen BAMEX Savunma Sanayii Fuarı'na ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve MKE gibi önde gelen Türk savunma şirketlerinin katıldığı hatırlatıldı.
Gazete, burada kurulan temasların İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2026'da da devam ettiğini belirtirken, Malili üst düzey yetkililerin fuar kapsamında Türk savunma sanayii temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.
Haberde, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşebileceği değerlendirmesine yer verildi.