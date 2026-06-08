Fransız basını: Türkiye’nin Afrika’daki etkisi arttı
Türkiye'nin son yıllarda Afrika'daki etkisini artırması dikkat çekiyor. Fransız yayın kuruluşu RFI, Türkiye'nin askeri eğitim ve savunma iş birlikleriyle Afrika'da etkisini artırdığını yazdı. RFI'nin haberinde, Mali ve Nijer'den gelen askerlerin Isparta'daki özel kuvvetler eğitim programını tamamladığı belirtilirken, Ankara'nın son yıllarda Afrika ülkeleriyle imzaladığı askeri eğitim anlaşmalarının sayısının 20'yi aştığı ifade edildi. Türkiye'nin yabancı askerleri eğiterek güvenlik kapasitesinin artırılmasına katkı sunduğu, bunun aynı zamanda Ankara'nın diplomatik ilişkilerini güçlendirdiği vurgulandı. Haberde, Fransa'nın Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki etkisinin son yıllarda azalmasının ardından Türkiye'nin bölgede daha görünür hale geldiği kaydedildi.