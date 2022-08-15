Fransız basınında ‘Kızılelma’ vurgusu

Son yıllarda çok sayıda başarılı operasyona imza atan ve savaş stratejilerini değiştiren Türk SİHA'ları dünya basınından düşmüyor. Son olarak Fransız basını Bayraktar SİHA'larını gündemine taşıdı. Fransız BFM TV, Bayraktar SİHA'ların Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki etkinliğine dikkat çekti. Bayraktar SİHA'ların dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attığı belirtilen haberde, çok sayıda ülkenin Türk SİHA'sı almak için sıraya girdiği ifade edildi. Ayda 20 adet Bayraktar TB2 çıkarıldığı belirtilen haberde, sipariş defterinin önümüzdeki 3 yıl boyunca dolu olduğu kaydedildi. Baykar'ın, "TB2 ve Akıncı" şeklinde iki tip drone ürettiği ifade edilen haberde, 2023 için planlanan 'Kızılelma' adlı yeni ve daha etkileyici bir model üzerinde çalışıldığı vurgulandı.