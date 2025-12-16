Fransız Başsavcı'dan flaş Lafarge açıklaması: "Lafarge ve DEAŞ bir ticaret ortağı haline geldi"

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Bugünkü duruşmada savcılık, sanıklar hakkında 18 ay ile 8 yıl arası hapis cezası talep etti.

EN YÜKSEKTEN CEZA YAZILDI

Savcılık, Lafarge'ın en yüksek para cezası olan 1 milyon 125 bin avro para cezasına çarptırılmasını, firmanın yaklaşık 30 milyon avroya denk gelen mal varlığına kısmen el konulması ve mahkeme masraflarının tamamını ödemesini istedi.

6 YIL HAPİS

Firmanın eski Üst Yöneticisi (CEO) Bruno Lafont için 6 yıl hapis ve 225 bin avro para cezaları ve hayat sigortasına da el konulması talep edildi.

Lafarge'ın Operasyonlardan Sorumlu eski Müdür Yardımcısı Christian Herrault ve firmanın Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) 2008-2014 yılları arasındaki CEO'su Bruno Pescheux hakkında ise 5 yıl hapis ile 225 bin avro para cezası istendi.

SEKTÖRDEN YASAKLANABİLİR

Savcılığın istekleri arasında, Pescheux, Herrault ve Lafont'un ticaret sektöründe çalışmasına yasak getirilmesi de bulunuyor.

LCS'nin 2014-2016 yılları arasındaki eski CEO'su Frederic Jolibois için 2 yıl ertelenmiş toplam 3 yıl hapis ve 80 bin avro para cezaları istendi.

Savcılığın talepleri arasında, Herrault, Pescheux ve Jolibois'nın mal varlığının belirli bir miktarına el konulması da yer aldı.

2 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Lafarge ile bölgedeki silahlı ve terör örgütleri arasında aracı olduğu iddia edilen Suriyeli Firas Tlass için 8 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası, bölgedeki silahlı örgütlere bağlı hammadde tedarikçileri arasında aracı olduğu iddia edilen Suriyeli Amro Talep için ise 3 yıl hapis ve 60 bin avro para cezası verilmesi talep edildi. Savcılık, bu 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savcılık, Lafarge'ın eski güvenlik personeli Norveçli Jacob Waerness'in 18 ay hapis ve 20 bin avro para cezasına, firmanın bir diğer eski güvenlik personeli olan Ürdünlü Ahmad Al Jaloudi'nin ise 2 yıl hapis ve 4 bin avro para cezasına çarptırılması talep etti.

AMBARGO İHLAL EDİLMİŞ

Terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle firmanın eski 4 yöneticisi ve firma için 4 milyon 570 bin avro gümrük cezası verilmesi istendi.

'DEAŞ TİCARET ORTAĞI HALİNE GELDİ'

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığında (PNAT) Başsavcı Yardımcısı Aurelie Valente, Lafont'un Suriye'deki iç savaş sırasında çimento fabrikalarının faaliyetlerini sürdürme kararını her ay yenilediğini kaydetti.

Valente, "(Lafarge için) DEAŞ, bir ticaret ortağı haline geldi. Lafont Bey bunu biliyordu ve onaylıyordu." ifadesini kullanarak, davada tüzel kişi sıfatıyla Lafarge'a yöneltilen suçlamaların firma adına hareket eden ve ondan maaş alan kişiler tarafından işlendiğini belirtti.

Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeler yayımlamıştı

7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlanmış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.