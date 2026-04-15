Fransız Eğitim Bakanlığına siber saldırı gerçekleştirildi: Öğrencilerin kişisel verileri sızdırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık siber saldırıya maruz kaldı.

KİŞİSEL VERİLER SIZDIRILDI

Saldırı nedeniyle bazı öğrencilerin ad-soyad, okul ve sınıf bilgileri ile e-posta adresleri ve idari işlemler için kullandıkları EduConnect sistemine ait giriş bilgileri ve şifreleri dahil olmak üzere kişisel verileri sızdırıldı.

Saldırı, bir kişinin 2025'te EduConnect sistemine bağlı bir öğrenci hesap yönetimi hizmetine, yetkili bir personelin kimliğini kötüye kullanarak hesabına girmesinden kaynaklanıyor.

KRİZ MASASI KURULDU

Bakanlık tarafından Aralık 2025'te tespit edilen güvenlik sorunu düzeltilirken, verileri sızdırılan öğrencilerin net sayısının tespit edilmesi için araştırmalar devam ediyor.

Bakanlık, saldırının tespit edilmesinin ardından bir kriz masası kurdu ve suç duyurusunda bulundu.