Fransız First Lady’ye siber zorbalığa hapis

Fransa'da mahkeme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un cinsiyetine ilişkin iddialarda bulunan 10 kişiyi siber zorbalıktan suçlu buldu. Siyasetçi ve öğretmen gibi farklı mesleklerden 8 erkek ve 2 kadının yargılandığı davada mahkeme, bu kişileri Macron çiftine karşı organize çevrimiçi dezenformasyon kampanyası kapsamında siber zorbalıktan suçlu buldu. Sanıklar ayrıca 4 ila 8 ay arasında değişen ertelenmiş hapis cezalarına çarptırılırken, bu kişilerin sosyal medya hesaplarının askıya alınması da uygulanacak cezalar arasında yer aldı. Mahkeme, Brigitte Macron'u transseksüel olmakla suçlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile arasındaki 24 yıllık yaş farkını pedofili ile ilişkilendiren çevrimiçi yorumları "özellikle aşağılayıcı, hakaret edici ve kötü niyetli" olarak nitelendirdi.