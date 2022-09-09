Fransız gazeteden Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler! Macron küplere binecek

Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanan yazıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Erdoğan'ı kıskanmasına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı başarmış büyük bir arabulucu olduğu belirtildi. Gazetede Alain Frachon'a ait "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisinin iyi olduğu belirtildi.



"ERDOĞAN DIŞ POLİTİKA USTASI"



Frachon yazısında, ''Fransa cumhurbaşkanı doğruyu söylüyor. Türk mevkidaşı Ruslar ve Ukraynalılar için irtibatta olan kişi. Erdoğan, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan boğazların anahtarına sahip" ifadelerini kullandı. Yazısında Erdoğan'ın bir dış politika ustası olarak uzmanlarca kıskançlıkla da olsa saygıyla izlendiğini yazan Alain Franchon, "Zelenskiy'e sıcak ve destek veren, her zaman Putin'i anlayan Erdoğan, arabulucu olarak kendini dayattı. Yan yana ama herkesle arası iyi. Biraz kıskanç bir hisle de olsa realist ekolün dış politikada savunucuları ustayı selamlıyor" dedi.

"ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜMLER GETİRDİ"



Erdoğan'ın uluslararası alanda attığı ve çözüm getiren hamlelerini de sıralayan Frachon, "Türk arabuluculuğu, Orta Doğu ve Afrika'ya hububat ihracatı için Ukrayna limanlarının blokajını kaldırmaya başlamasına izin verdi. Rus işgal birliklerinin patlayıcı bir duruma neden olan Zaporijya nükleer santraline BM müfettişlerinin gönderilmesine yardım etti. Temmuz ayında Türk Cumhurbaşkanı Rus mevkidaşı tarafından Soçi'de kabul edildi, güçlendirilmiş bir ekonomik ortaklık imzaladılar. Ağustos ayında Zelensky, Erdoğan'ı ve hükümetinin bir kısmını uzun bir çalışma oturumu için Lviv'de karşıladı" diyerek uluslararası alanda başarılı olduğunu yazdı.