Fransız gençlerin eğitim şartlarına isyanı dinmiyor
Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık bir aydır devam eden eylemler, hükümetin taahhütlerine rağmen sürüyor. Dün beşincisi olan genel eylemler kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve sendikalar eğitim politikalarını protesto etmek için yine sokağa indi. Başta başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Paris'in banliyölerinden Saint- Denis'teki Paul-Eluard Lisesi'nin önünde yapılan eylemlere İsveçli iklim ve insan hakları aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Gösteriler nedeniyle bazı metro istasyonları kapatılırken birçok bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı gruplar çöp kutularını devirip etrafa zarar verdi. Göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
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