Fransız hapishanelerine eş zamanlı saldırı! Silahlarla taradılar

Fransa genelinde 7 farklı noktada bulunan hapishanelere çeşitli saldırılar gerçekleştirildi. Gece saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda hapishanelerin otoparkında bulunan araçlar ateşe verilirken, bir hapishane kapısı da otomatik silahlarla tarandı.

Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin açıklamasında, mahkumların "yıldırma girişimleriyle" karşı karşıya olduğunu ve saldırıların hükümetin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele işlemlerine yönelik olduğunu söyledi. Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, saldırılardan etkilenen yetkililerle bir araya gelmek üzere Toulon kentine gittiğini duyurdu. Hükümetin uyuşturucu kaçakçılığı sorunuyla yüzleştiğini kaydeden Fransız Bakan Dermanin, suç şebekelerini "derinden çökertecek" tedbirler aldığını söyledi.

"HÜKÜMETİN SALDIRILARA YANITI ACIMASIZ OLMALI"

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da hükümetin saldırılara yanıtının "acımasız" olması gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Retailleau, "Hapishanelere ve yetkililere saldıranlar bu hapishanelerde bu yöneticilerin gözetiminde kilit altına alınmayı hak ediyor" dedi. Retailleau, hapishane tesislerinde güvenliğin artırılacağını bildirdi.

Fransa'nın hapishane gardiyanları sendikası FO Justice tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, saldırılardan "derin endişe ve öfke" duyulduğu kaydedilirken saldırıların "son derece ciddi" olduğu belirtildi. Sendika açıklamasında, Fransız devletinden "güçlü, acil ve net bir yanıt" talep edildi.

Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı. Fransız basını ise, saldırıya uğrayan hapishanelerin Toulon, Aix-En-Provence, Marsilya, Valence ve ülkenin güneyindeki Nîmes kenti ile başkent Paris yakınlarındaki Villepinte ve Nanterre şehirlerinde bulunduğunu yazdı.