Fransız hava yolu şirketinden Orta Doğu kararı: Uçuşlar askıya alındı

Fransız hava yolu şirketi Air France'tan yapılan açıklamada, müşterilerin ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin şirketin önceliği olduğu belirtildi.

Bu nedenle Orta Doğu'daki güvenlik riskleri ve hava sahalarının kapalı olması nedeniyle bölgeye bazı uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılacak uçuşların 24 Temmuz'a, Lübnan'ın başkenti Beyrut uçuşlarının iki yönlü olarak 2 Ağustos'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai uçuşlarının da iki yönlü olarak 27 Temmuz'a kadar yapılmayacağı aktarıldı.