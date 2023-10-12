Fransız hükümeti Filistin’e destek gösterilerini yasakladı

Ulusal basındaki haberlere göre, Darmanin, valilere gönderdiği Telegram mesajında, Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulundu.
Darmanin, ayrıca yasaklanan bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını istedi.
FRANSA'DA FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN GÖSTERİLER ART ARDA YASAKLANMIŞTI
Yerel makamlar, farklı kentlerde İsrail'e destek gösterilerine izin verirken, bu hafta önce Lyon, Marsilya ve Paris'teki Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.