Fransız hükümeti Filistin’e destek gösterilerini yasakladı

Ulusal basındaki haberlere göre, Darmanin, valilere gönderdiği Telegram mesajında, Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulundu.

Darmanin, ayrıca yasaklanan bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını istedi.