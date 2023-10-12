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Giriş Tarihi: 12.10.2023 23:27

Fransız hükümeti Filistin'e destek gösterilerini yasakladı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin'e destek gösterilerinin tümünün yasaklanması talimatını verdi. Darmanin, ayrıca yasaklanan bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını istedi

AA
Fransız hükümeti Filistin’e destek gösterilerini yasakladı

Ulusal basındaki haberlere göre, Darmanin, valilere gönderdiği Telegram mesajında, Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulundu.

Darmanin, ayrıca yasaklanan bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını istedi.

FRANSA'DA FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN GÖSTERİLER ART ARDA YASAKLANMIŞTI

Yerel makamlar, farklı kentlerde İsrail'e destek gösterilerine izin verirken, bu hafta önce Lyon, Marsilya ve Paris'teki Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Lyon'da valiliğin yasağına rağmen Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlenmişti.

Sosyal medyada da yer alan paylaşımlarda polisin biber gazıyla müdahale etmesi, yoğun biber gazına maruz kalan göstericilerin Filistin bayrakları ile koşmaları görüntülere yansımıştı.

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Fransız hükümeti Filistin'e destek gösterilerini yasakladı
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