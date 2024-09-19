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Giriş Tarihi: 20.9.2024

Fransız kolonisindeki açlık isyanına OHAL

Fransız kolonisindeki açlık isyanına OHAL
Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te, bazı mahallelerde 23 Eylül'e kadar gece sokağa çıkma yasağı (OHAL) ilan edildi. Açıklamaya göre "kamu düzenine yönelik ihlallerin" ardından Fort-de-France ve Lamentin kentlerindeki bazı mahallelerde tedbirler alındı. Martinik'te halk, eylül başından bu yana hayat pahalılığını protesto ediyor. Fransa'dan 17 bin kilometre uzaklıkta Hint-Pasifik'teki Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da ise güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlıları arasında 13 Mayıs'tan bu yana yaşanan olaylarda ölü sayısı 13'e yükseldi.
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Fransız kolonisindeki açlık isyanına OHAL
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