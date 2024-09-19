Fransız kolonisindeki açlık isyanına OHAL

Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te, bazı mahallelerde 23 Eylül'e kadar gece sokağa çıkma yasağı (OHAL) ilan edildi. Açıklamaya göre "kamu düzenine yönelik ihlallerin" ardından Fort-de-France ve Lamentin kentlerindeki bazı mahallelerde tedbirler alındı. Martinik'te halk, eylül başından bu yana hayat pahalılığını protesto ediyor. Fransa'dan 17 bin kilometre uzaklıkta Hint-Pasifik'teki Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da ise güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlıları arasında 13 Mayıs'tan bu yana yaşanan olaylarda ölü sayısı 13'e yükseldi.