Fransız koşucu Sounkamba Sylla’ya başörtüsü yasağı! Olimpiyat açılışında şapka takmak zorunda kaldı

BAŞÖRTÜSÜ TAKTIĞI İÇİN İZİN VERİLMEMİŞTİ

Sylla, geçen hafta sosyal medya hesabından, başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurmuş, bu da tepkilere yol açmıştı.

Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera CNN'e verdiği röportajda, sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtmişti.

Bakan Oudea-Castera, "Yasa bu ve bizim yasalara uymamız gerekir ve ülkenizi temsil eden bir sporcu olduğunuzda örnek teşkil etmeniz gerektiğini o (Sylla) çok iyi anlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Oudea-Castera, Fransız sporcuyla "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunda konuştuklarını ve bu konuda uzlaşmaya vardıklarını belirtmişti.

Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenilen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.

Fransız koşucu Sylla ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık." demişti.