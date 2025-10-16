Fransız Le Figaro: Gazze’de anlaşmanın stratejik aktörü Erdoğan

İsrail'in soykırımını durduran ateşkesteki Türkiye'nin rolüne Batı medyasından övgüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransa merkezli Le Figaro gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçte oynadığı kilit role vurgu yaptı. "Ateşkesin stratejik aktörü Recep Tayyip Erdoğan" başlıklı makalede "Türkiye Cumhurbaşkanı, dengeleyici tavrına sadık kalarak, Gazze barış anlaşmasında kilit bir aktör olarak kendini kanıtladı" ifadelerine yer verildi. Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel diplomaside etkili olduğu vurgulanırken, Ankara'nın ABD ile yeni stratejik hedefler belirlemeye başladığı aktarıldı. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı her platformda İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini açıkça dile getirdiğine dikkat çekildi. İsrail basını da Türkiye'nin barış masasındaki etkisini net bir şekilde yazdı. Israel Hayom gazetesi, Trump'ın Gazze'deki ateşkes planında Türkiye'nin etkisinin çok büyük olduğunu aktardı.