Fransız Meclisi’nden flaş karar! WikiLeaks kurucusu Assange’a ilişkin öneri reddedildi

Assange'ın ABD'nin Paris'teki casusluk faaliyetlerini de ortaya çıkardığına atıfta bulunulan önergede, Fransa'nın Julian Assange'a siyasi sığınma hakkı borçlu olduğu ifade edildi.

Önerge, 10 Nisan'da ilk turu düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak aşırı solcu adaylardan Boğun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon ve Fransa Komünist Partisinden (PCF) Fabien Roussel tarafından da destekleniyordu.

NELER OLMUŞTU?

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.