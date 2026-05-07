Fransız milletvekilleri İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmasını istedi! "Bu yarışmada yerleri yok"

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Thomas Portes ve LFI'nin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan, L'Humanite gazetesinde yayımlanan bildirilerinde, "21. yüzyılın ilk soykırımını gerçekleştiren, insancıl ve uluslararası hukukun en ciddi ihlallerini işleyen" olarak nitelendirdikleri İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını eleştirdi.

Bu yarışmanın "barış, birlik ve kardeşliği" simgelediğini belirten milletvekilleri, böyle bir yarışmada İsrail'in yerinin olmadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerinin son iki yılda Gazze'de bugüne kadar 72 binden fazla Filistinlinin öldüğünü gösterdiğini hatırlatan milletvekilleri, yürürlükte olan ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti.

Milletvekilleri, İsrail'in savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım suçunu "kitlesel, sistematik ve sürekli" şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, Gazze'deki insanların hala elektrik, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlardan yoksun yaşadığının altını çizdi.

İsrail'in yıkım stratejisini Gazze'den Lübnan'a taşıdığını kaydeden milletvekilleri, Mart 2026'dan bu yana bu ülkede yüzlercesi çocuk 2 bin 500 kişinin öldüğünü, 1 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12-16 Mayıs'ta yapılacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in çıkarılması için Avrupa genelinde protestolar ve boykot çağrıları giderek artıyor.