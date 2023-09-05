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Giriş Tarihi: 5.9.2023

Fransız polisinden uzun elbise kontrolü

Fransız polisinden uzun elbise kontrolü
Her seferinde 'insan hakları', 'demokrasi' çığırtkanlığı yapan Fransa ayrımcı politikalarını uygulamaktan çekinmiyor. Geçtiğimiz günlerde okullarda kızlara getirdiği abaya tarzı uzun elbise yasağından sonra erkeklerin de entari giymesini yasaklayan Fransız hükümeti, akıl almaz bir uygulamaya imza attı. Yasaklar sonrası protesto gösterileri düzenlenirken Fransız polisi okulların önünde "kıyafet nöbeti" tutmaya başladı. Avignon kentinde bir lisenin girişinde polisler abaya yasağını uygulamak için hazır bulundu. "Laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle uzun elbiselerin yasaklanmasının ardından okul girişlerinde polislerin kıyafet kontrolü yapmaya başlaması büyük tepki çekti.
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Fransız polisinden uzun elbise kontrolü
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