Fransız polisinin çarptığı genç kurtarılamadı

Fransa'nın Elancourt kentinde 6 Eylül akşamı polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavisi için dün Türkiye'ye getirilen 16 yaşındaki Sefa Şahin, hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen gencin ailesi, tedavisinin Türkiye'de sürmesini talep etti. Yeğeninin sağlık koşullarına uymayan bir hastanede tedavi altına alındığını ve yetkililerin 'beyin ölümü' raporu sonrası ısrarla 'fişinin çekilmesi' gerektiğini söylediğini ifade eden amca Nuri Şahin, sağlığına kavuşacağına inandıkları Sefa Şahin'in İstanbul'a sevki için başvuruda bulundu. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin girişimleriyle sevk iznini alan Şahin, dün sabah özel bir sağlık jetiyle Atatürk Havalimanı'na getirildi. Buradan ambulansla Ataşehir'deki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 polis gözaltına alınmıştı.