Fransız solundan Macron’a NATO’dan ayrılma çağrısı: “ABD dünya barışını tehdit ediyor”

Fransa Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Clemence Guette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Guette, Trump ABD 'sinin "Grönland'a askeri müdahale tehdidi, Fransa'ya karşı yürüttüğü ticaret savaşı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırması ve Venezuela petrolüne el koyması, Filistin'deki soykırıma askeri ve diplomatik destek vermesi, Avrupa 'da aşırı sağcıların lehine seçimlere müdahalesi" ile dünya barışı için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Fransız solcular, Washington 'un "dünya barışını tehdit eden politikalarını" gerekçe göstererek Paris yönetimine NATO'dan ayrılma çağrısı yaptı.

MECLİSE NATO'DAN ÇIKIŞ ÖNERGESİ

Guette, bu gerekçelerle Ulusal Meclis'e Fransa'nın planlı şekilde NATO'dan ayrılmasına ilişkin resmi önerge sunduğunu açıkladı. 1966'da dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün bu ittifaktan ayrılma kararı aldığını hatırlatan Guette, o dönem de Gaulle'ün "Fransa'nın ABD'nin askeri maceralarına sürüklenmesini reddettiği" için bu kararı aldığını savundu.

Guette, Fransa'nın "stratejik özerklik yolunu" tercih etmesi gerektiğini ve bunun "Fransa'nın egemenlik meselesi" olduğunu vurgulayarak, Macron'un "Trump'a boyun eğişlerinden kurtulması gerektiğini" söyledi.