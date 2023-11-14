Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı

PRAUD'UN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Tepkiye neden olan söz konusu kayıtlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fransız sunucu bir gazeteciyi, Filistinlileri anladığını söylediği gerekçesiyle azarladı

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Herkes gerçek yüzlerini görüyor artık" değerlendirmesini yaparken, bir diğer kullanıcı da "Bu ne şimdi yine ?" diyerek, Praud'un bir gazetecinin davranması gerektiğinin aksine hareket ettiğini savundu.

Başka bir kullanıcı da durumu "utanç verici" olarak niteledi.