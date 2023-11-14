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Giriş Tarihi: 14.11.2023 23:12 Son Güncelleme: 14.11.2023 23:30

Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı

Fransız CNews televizyon kanalında bir skandal meydana geldi. Programın sunucusu Pascal Praud, canlı yayına katılan gazeteciyi "Filistinlileri anladığını söylediği" gerekçesiyle program sonrası azarladı. Praud, yayına katılan bir gazeteciye "Yayında Filistinlileri savunmayı bırakabilirsen iyi olur." dedi

Fransız TV kanalında skandal! Konuğu Filistinlileri savunmayı bırak diye azarladı

Fransa'da "medya özgürlüğü" ve adalet konusunda bir skandal daha yaşandı. CNews kanalındaki bir canlı yayın programının sosyal medyada yayınlanan kamera arkası görüntülerinde, Pascal Praud'un yayına katılan bir gazeteciye "Yayında Filistinlileri savunmayı bırakabilirsen iyi olur." dedi.

"FİLİSTİNLİLER İSRAİL'Yİ YOK ETMEK İSTİYOR" DİYE ÇIKIŞTI

Praud, söz konusu gazetecinin "Filistinlileri anladığını söylediğini" belirterek, "Filistinlilerin, İsrail'i yok etmek istediğini" iddia etti.

Filistin halkını savunmadığını belirten gazeteci, Praud'un Filistin halkına yönelik suçlamalarını kabul etmeyerek, sunucunun tavrına tepki gösterdi.

"BÖLGEDEKİ DURUMU ANLATTI"

Bir diğer kadın gazeteci ise meslektaşını savunarak, "Filistinlileri anladığını söylemedi, bölgedeki durumu anlattı." dedi.

PRAUD'UN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Tepkiye neden olan söz konusu kayıtlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fransız sunucu bir gazeteciyi, Filistinlileri anladığını söylediği gerekçesiyle azarladı

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Herkes gerçek yüzlerini görüyor artık" değerlendirmesini yaparken, bir diğer kullanıcı da "Bu ne şimdi yine ?" diyerek, Praud'un bir gazetecinin davranması gerektiğinin aksine hareket ettiğini savundu.

Başka bir kullanıcı da durumu "utanç verici" olarak niteledi.

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Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı
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