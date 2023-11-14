Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı

Fransa'da "medya özgürlüğü" ve adalet konusunda bir skandal daha yaşandı. CNews kanalındaki bir canlı yayın programının sosyal medyada yayınlanan kamera arkası görüntülerinde, Pascal Praud'un yayına katılan bir gazeteciye "Yayında Filistinlileri savunmayı bırakabilirsen iyi olur." dedi.
"FİLİSTİNLİLER İSRAİL'Yİ YOK ETMEK İSTİYOR" DİYE ÇIKIŞTI
Praud, söz konusu gazetecinin "Filistinlileri anladığını söylediğini" belirterek, "Filistinlilerin, İsrail'i yok etmek istediğini" iddia etti.
Filistin halkını savunmadığını belirten gazeteci, Praud'un Filistin halkına yönelik suçlamalarını kabul etmeyerek, sunucunun tavrına tepki gösterdi.
PRAUD'UN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Tepkiye neden olan söz konusu kayıtlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fransız sunucu bir gazeteciyi, Filistinlileri anladığını söylediği gerekçesiyle azarladı
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Herkes gerçek yüzlerini görüyor artık" değerlendirmesini yaparken, bir diğer kullanıcı da "Bu ne şimdi yine ?" diyerek, Praud'un bir gazetecinin davranması gerektiğinin aksine hareket ettiğini savundu.
Başka bir kullanıcı da durumu "utanç verici" olarak niteledi.