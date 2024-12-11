Fransız uzmandan çarpıcı sözler: Fransa büyük bir krizin içinde!

BARNİER HÜKÜMETİ RUTİN İŞLERE BAKACAK

Camby, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 5 Aralık'ta halka yaptığı sesleniş konuşmasında, yeni bir hükümeti atamanın birkaç gün süreceğini duyurduğunu kaydederek, "Michel Barnier'nin hükümeti rutin işleri yapmak için görevde kalıyor." dedi. "Rutin işler" kavramının idari hukuka dayandığının altını çizen Camby, bu kapsamda, düşen Barnier hükümetinin, atamalar veya işsizlik maaşıyla ilgili kurallarda düzenlemeler yapabileceğini ancak büyük çaplı bir reform yürütme yetkisi olmadığını söyledi. Camby, Barnier hükümetinin düşmesiyle asıl sorunun, 2025 bütçe ve 2025 sağlık sigortası bütçesinin akıbeti olduğunu belirterek, bu sorunun şu anda çözülemediğini belirtti.

ÖZEL YASA TASARISI

Cumhurbaşkanı Macron'un, gelecek yılın bütçesi konusunda "özel yasa tasarı" çözümüne doğru yöneldiğini kaydeden Camby, bu özel tasarı kapsamında kamu kurumlarının çalışmaya devam etmesi için en düşük seviyede harcamaların öngörüldüğünü anlattı. Fransız uzman, "Bu noktadayız, normal bir bütçe yasası olmasa bile kamu faaliyetinin devamlılığı sağlanabilir." dedi.

Bu özel tasarının, vergileri geçen yılki gibi toplamaya izin verdiğini aktaran Camby, olağanüstü koşullar söz konusu olduğundan bunun, "bir geçiş" dönemi için tasarlandığını kaydetti. Camby, yeni bir hükümet kurulmasa da mevcut Barnier hükümeti döneminde bu özel tasarının yürürlüğe girebileceğini dile getirdi.

ABD'deki gibi Fransa'da da bir "kapanma" yaşanma ihtimali olup olmadığı konusunda Camby, şu değerlendirmeleri yaptı: "Evet, bir ihtimal var, ABD'dekinden daha ciddi sonuçları olur. ABD'de 'kapanma', Başkan ve Kongre arasındaki diyaloğun durması anlamına geliyor. Kongre, topu gerektiğinden daha uzun bir süre elinde tutuyor ancak, ABD federal bir devlet olduğu için 'kapanmanın' Fransa'da neden olabileceği sonuçları orada yok. Fransa'da 1 Ocak'ta (bütçe) tasarımız olmazsa, vergi toplamaya izni ve harcamaların belirlenmesi yetkisi tehlikede olur. Bu nedenle şu anki risk, duyurulan özel yasa tasarısının oylanmaması veya Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmesi olur." Camby, 1 Ocak'ta ufak da olsa bir bütçe olmazsa Fransa'nın uluslararası arena ve özellikle Avrupa düzeyindeki taahhütlerinin riske girebileceğini ifade ederek "Finanse edilmezse kamu kurumları çalışmaz. Bu da kamu kurumlarının düzenli işleyişinde bir kesinti olacak demek." diye konuştu. Jean-Pierre Camby, Fransa'nın bu raddeye kadar gelmeyeceği için "kapanma" riski olmadığı yorumunu yaptı.

MACRON OLAĞANÜSTÜ GÜÇLERE BAŞVURABİLİR

Camby, bütçe konusundaki özel tasarının geçmemesi halinde Macron'un, anayasanın 16. maddesinde yer alan "olağanüstü güçlere" başvurması gerekeceğini söyledi. Anayasanın Cumhurbaşkanına tanıdığı bu "olağanüstü güçlerin" askeri başkaldırma, toprakların işgal edilmesi gibi "kriz" anları için tasarlandığını vurgulayan Camby, eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un, bu güçlerin kullanılabileceği durumlarla ilgili atom bombası gibi krizlerden söz ettiğini aktardı. Jean-Pierre Camby, Macron'un "olağanüstü güçleri" kullanması durumunda, kamu özgürlüklerinde bir değişiklik yaşanmayacağını savundu.

Göreve gelecek yeni hükümetin meclis tarafından düşürülmeden ülkeyi yönetip yönetemeyeceğe konusunda Camby, "Bunu temenni ederiz çünkü eşi benzeri görülmemiş ciddi bir krizin içindeyiz. Finansal bir çerçeve (bütçe tasarısı) olmadan kalıcı olarak yaşamayız. (Mecliste) Bir denge olmalı ancak hükümeti düşürmek için birleşenler arasında bir anlaşma yok. (Siyasi) Sistemimizdeki kusur burada." ifadelerini kullandı. Camby, parlamenter sistemle yönetilen demokrasilerin ülkeyi yönetmek için uzlaşmaya varabildiğini ancak Fransa'da bugün yalnızca hükümeti "yok etmek" için bir anlaşmanın mevcut olduğunu kaydetti. "Mevcut mecliste yeni bir siyasi dengenin şartları oluşturulmalı" diyen Camby, bu meclisin en azından Eylül 2025'e kadar görevde olacağını belirtti.