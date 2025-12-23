Fransız vekilden çağrı: “Gazze’de soykırım varken Noel kutlanamaz”

Ulusal Meclis'te partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Caron, Fransa 'nın Filistin Devleti 'ni resmen tanımasının ardından kamuoyunda "sorun çözüldü" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, Filistin ve özellikle Gazze konusunda derin bir sessizliğin hâkim olmaya başladığını söyledi. Caron, "Bu durum son derece skandal ve utanç verici" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES FİİLEN YOK"

İsrail'in Gazze'de ilan edilen ateşkesi 900'den fazla kez ihlal ettiğini kaydeden Caron, bölgede gerçekte bir ateşkesin bulunmadığını dile getirdi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1000'den fazlasının ise yaralandığını hatırlattı.

Noel Bayramı'na sayılı günler kaldığına dikkat çeken Caron, "Gazze'de soykırım sürerken Noel'i coşkuyla kutlamak imkansız" dedi. Gazze'deki soykırımın devam ettiğini vurgulayan Caron, "Her hafta çocuklar, bir bomba, bir kurşun, bir binanın yıkılması, tedavi, ilaç eksikliğinden veya soğuk yüzünden öldürülmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.