Fransız yargısından çifte standart! DEAŞ’a desteği yardıladılar, PKK’yla kirli ilişkiyi görmezden geldiler

FRANSIZ İSTİHBARATIYLA İLİŞKİLİ

Fransız şirketi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeler geçen yıl yayımlamıştı. Belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ'la ilişkisi hakkında Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. Terör örgütü DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

YARGILAMA SÜRECİ

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı. Şirkete Haziran 2018'de "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması yöneltilmiş ancak Fransız yargısı bu suçlamalara ilişkin soruşturmayı Kasım 2019'da düşürmüştü. Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini yargıtaya taşımıştı. Fransız yargıtayının, Eylül 2021'de Lafarge'a DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararı kapsayan dosyayı Paris Temyiz Mahkemesi'ne göndermişti.