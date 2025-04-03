Fransızlara göre Le Pen’e ceza kararı doğru

Fransızların yüzde 68'i, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e siyaset yasağı getiren mahkeme kararının derhal uygulanmasını adil buluyor. Elabe anket şirketi, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan Le Pen hakkında 31 Mart'ta verilen mahkeme kararıyla ilgili olarak Fransız yayın kanalı BFMTV için bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre, Fransızların yarısından fazlası Le Pen'e yönelik suçlamalar göz önünde bulundurulduğunda, mahkeme kararını olağan görüyor. Fransızların yüzde 68'i ise Le Pen'in davasında olduğu gibi kamu fonlarını zimmete geçirme suçundan ceza alan kişiler için mahkemenin uyguladığı "geçici infaz" kuralını adil buluyor.

TEHDİTLERE SORUŞTURMA

Paris Ceza Mahkemesi, geçici infaz kuralını devreye sokarak Le Pen hakkındaki 5 yıllık siyasi yasağın derhal uygulanmasına hükmetmişti. 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin favori adaylarından olan Le Pen'in ceza sonrası aday olamayacağı bildirilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da siyasetçi Marine Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı sonrası yargı makamının bağımsız olduğunu belirtti. Öte yandan kararı veren yargıçlara yönelik tehditler nedeniyle soruşturma başlatıldı.