Freddy Kasırgası, Malavi ve Mozambik’te 216 kişinin ölmesine neden oldu

Afrika'nın doğu kıyılarını etkileyen kasırga nedeniyle Malavi'de 199, Mozambik'te 17 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga nedeniyle iki ülkede en az 216 kişi hayatını kaybederken Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkenin güneyindeki 10 bölgede "ulusal afet" ilan etti.

Malavi Ulusal Afet Yönetim İdaresine göre ülkenin güneyinde 19 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephen Dujarric ise basına yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle enerji ve iletişim sistemlerinin hasar gördüğünü, bu nedenle de hasarın boyutlarının henüz tam tespit edilemediğini belirtti.

Uluslararası yardım kuruluşları kasırgadan etkilenen bölgeler için acil yardım çağrısı yaptı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

Freddy Kasırgası, Doğu Afrika sahillerini 12 Mart'ta ikinci kez vurmuştu.

Kasırgadan Madagaskar'da 226 bin, Mozambik'te 163 bin kişi olumsuz etkilendi.