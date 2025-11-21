Frida Kahlo en değerli kadın sanatçı eseri: Otoportresi 54,7 milyon dolara satıldı!

Kahlo'nun eseri, Amerikalı sanatçı Georgia O'Keeffe'in 2014'te 44,4 milyon dolara satılan "Jimson Weed/White Flower No.1" tablosunun rekorunu aşarak zirveye yerleşti.

DÜNYA ŞEHİRLERİNDE SERGİLENMİŞTİ

Neredeyse 30 yıldır kamuya açık olarak görülmeyen tablo, müzayede öncesi Londra'dan Hong Kong'a, Paris'ten Abu Dabi'ye kadar birçok şehirde sanatseverlerle buluştu.

Eserde Kahlo, soluk mavi gökyüzünde yüzen bir yatakta yatarken görülüyor. Yeşil sarmaşıkların Kahlo'nun vücudunu sardığı görülen eserde, yatağın üzerinde ise dinamitlerle bağlanmış ve farklı renklerde çiçeklerden oluşan bir buket tutan bir iskelet yatıyor.

Yatak, otobüs kazası ve ardından geçirdiği ameliyatlar nedeniyle kronik ağrı çekerek uzun süre yatağa mahkum kalan Kahlo'nun eserlerinde sıkça rastlanan bir motif olarak kabul ediliyor.

Kahlo'nun ailesi kazadan sonraki uzun süren iyileşme sürecinde Kahlo'ya uygun bir şövale hazırlamış, yatarken resim yapabilmesine olanak sağlamıştı.

Kahlo bu dönemde, "Ben ölmedim ve yaşamak için bir nedenim var. O neden de resim yapmak." diye yazmıştı.