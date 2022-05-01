Frontex Direktörü istifa etti

Hazırlanan çok sayıda rapor ve habere rağmen yıllardır Yunanistan'ın Ege Denizi'nde mültecilere uyguladığı geri itmeleri görmezden gelmesiyle eleştirilen Avrupa Birliği'nin Sınır ve Sahil Koruma Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri istifasını verdi. Göreve 2015'te getirilen Leggeri uzun süredir istifa baskısı altındaydı.AB'nin yolsuzlukla mücadele birimi OLAF, mültecilere karşı taciz, görevi kötüye kullanma ve Ege Denizi'nde yaşanan geri itme olaylarında Yunan makamlara müsamaha gösterilmesi iddiaları nedeniyle soruşturma açtı. Raporun hedefinde Leggeri de var. Kaynaklar, OLAF'ın kamuya açıklanmayan raporunda Frontex yönetiminin insan hakları ihlallerinden haberdar olduğu ancak bunları bildirmekten kaçındığı vurgusunun da yer aldığına dikkat çekiyor.