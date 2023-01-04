FTX’in eski CEO’su Bankman-Fried dolandırıcılık suçlamalarını reddetti

ABD'nin New York eyaletindeki federal mahkemede 3 Ocak Salı günü görülen davada, iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddederek suçsuz olduğunu ifade etti. Bankman-Fried'ın duruşmaya her zaman kullandığı tişört ve şortun yerine takım elbise giyerek gelmesi dikkat çekerken, mahkemede avukatları Bankman-Fried'ın suçsuz olduğunu kanıtlayan belgeleri 2 hafta içerisinde başsavcılığa sunmayı kabul etti.