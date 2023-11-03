FTX’in eski CEO’su dolandırıcılık davasında suçlu bulundu

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla Manhattan Federal Mahkemesinde bir aydır devam eden davada jüri karara vardı.

Jüri, dört saati aşkın müzakerenin ardından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan eski CEO'yu "suçlu" buldu.

Bankman-Fried'ın cezası, Yargıç Lewis Kaplan tarafından ileri bir tarihte belirlenecek.

FTX, KASIM 2022'DE İFLAS ETMİŞTİ

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü.