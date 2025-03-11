Fuego yanardağı patladı: 30 bin kişi risk altında

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yaklaşık 300 aile tahliye edildi. 30 bin kişinin ise tahliye riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi. Yetkililer çevredeki tüm okulları ve bölgedeki birkaç topluluğu birbirine bağlayan önemli bir yolu kapattı. Uzmanlar yanardağdan kaynaklanan en büyük tehlikenin patlamanın kendisi değil, tüm köyleri gömebilecek kül, kaya, çamur ve enkazdan oluşan bir çeşit 'tsunami' olan 'lahar'lar olduğunu söylüyor.