Füzeler düğün evini yasa boğdu

Tarihi insanlık ve savaş suçları ile dolu olan ABD, kirli eylemlerine bir yenisini daha ekledi. İran'a yönelik savaşta 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletinde kız çocukların okuduğu Minab ilkokulunu füzelerle vuran ve 120'si çocuk olmak üzere öğretmenler ve sivil halktan en az 168 kişiyi katleden ABD, önceki gün yine aynı eyalette bir düğün evini bombaladı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından, önceki akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki kentlerden patlama sesleri duyuldu. Ardından CENTCOM, İran genelinde Devrim Muhafızlarına ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı. Ancak vurulan hedefler arasında askeri noktalardan çok siviller daha fazlaydı.

YAS EVİNE DÖNÜŞTÜ

İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılarındaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın da hedef alındığı bildirildi. ABD'nin İran'a saldırılarında Hürmüzgan eyaletindeki bir düğün evi de hedef alındı. Saldırıda 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik'e bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konutu vurduğunu açıkladı. Nefisi, ilk belirlemelere göre saldırıda 68 kişinin de yaralandığını bildirdi. İran genelinde ise ABD saldırılarında 18 kişinin öldüğü kaydedildi. Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamalarda ise ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerinin hedef alındığı belirtildi.

ABD'NİN TARİHİ 'SİVİL ZAYİAT' KATLİAMLARIYLA DOLU

CENTCOM'un İran'da bir düğünü hedef alması ABD'nin kirli sabıkasını yeniden gündeme getirdi. Çünkü ABD, kuruluş döneminde yerli halklara yönelik katliamlardan modern zamanlara ve günümüzdeki hava saldırılarına kadar sivillerin topluca hayatını kaybettiği pek çok büyük katliam, savaş suçu ve tartışmalı kirli operasyonlara imza atmış bir aktör. İşte ABD'nin kan donduran sivil katliamlarından bazı örnekler: 1890 Yaralı Diz Katliamı: ABD Ordusu Güney Dakota'da dans eden silahsız Siyu Kızılderililerine ateş açtı. Kadın ve çocuk dahil 300 yerliyi vahşice katletti. 1945 Japonya'ya atılan atom bombaları sonucu yüzbinlerce sivil katledildi. 1968 My Lai Katliamı: Vietnam'ın My Lai köyünde 500 çocuk, kadın ve yaşlı hunharca katledildi. 2005 Irak Hadisa Katliamı: 24 sivil katledildi. 2015 Afganistan Kunduz Hastanesi Katliamı: Doktor ve hastalardan 42 kişi öldü. Saldırı 'sivil zayiat/istenmeyen zarar' (collateral damage) diye kayıtlara geçti. 2021 Kabil Drone Saldırısı: Ülkeden çekilen ABD ordusu bir evi vurdu. Balkon katliamı diye kayıtlara geçen saldırıda 7'si çocuk olmak üzere aynı aileden 10 kişi öldürüldü. 5 Nisan 2005 Yemen: Bayram kutlaması yapan siviller vuruldu, 8 kişi katledildi. 17 Nisan 2025 Yemen: Ras İsa Limanı'nda bir araya gelen işçiler vuruldu, 80 kişi öldürüldü. 28 Nisan 2025'te başka bir saldırıda yine Yemen'de 47 sivil katledildi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN İRAN'A TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın ülkesine saldırma ihtimalinin de yükseldiğini öne sürerek, "Uçaklarımız kalkmaya hazır" tehdidinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör