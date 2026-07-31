Füzeler Mısır’a sıçradı
İsrail'in başlattığı ve son zamanlarda ABD ile İran arasındaki çatışmaya dönen savaş birçok ülkeye yayılarak sürüyor. İran Devrim Muhafızları, ABD'ye misilleme yaptı. Ürdün'de ABD'ye ait 3 F-35 savaş uçağının imha edildiği, 3 uçağa da ağır hasar verildiği kaydedildi. Mısır'daki Dimyat Limanı'ndaki iki gemi de İHA'ların hedefi oldu. Bu 28 Şubat'tan beri Mısır'ın savaştan ilk kez doğrudan etkilenmesi oldu. Önceki gün ABD ile Irak'taki İran destekli gruplara misilleme saldırısında bulunan Suudi Arabistan ise Yemen'deki destekli Husilerin Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılarına karşı geniş katılımlı bir uluslararası koalisyon oluşturmak istiyor.
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