G. Kıbrıs’a sevkiyatı dikkatle izliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve KKTC'den gelen muhtarları kabul etti. Kurtulmuş, şu mesajları verdi:

● Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm yoktur.

● Rum terör örgütü EOKA'nın planları başka bir versiyonla devam ettirilmek isteniyor. Siyonist İsrail'in yayılmacı planları içerisinde, Kıbrıs da vardır. Güney'deki yayılmacı, EOKA'cı hedeflerle kendi siyonist hedeflerini örtüştürmeye çalışıyorlar.

● Son zamanlarda Güney Kıbrıs'ta birtakım üslere destek verdiklerini, birtakım askeri alet ve mühimmatın Güney Kıbrıs'a sevk edildiğini dikkatle izliyoruz. Güney Kıbrıs'a yapılan bu askeri sevkiyatın sıradan bir askeri sevkiyat olmadığının da farkındayız.