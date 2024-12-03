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Giriş Tarihi: 3.12.2024 22:24

G20 dönem başkanı Güney Afrika oldu

G20 dönem başkanlığı Brezilya'dan Güney Afrika'ya devredildi. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinin G20 dönem başkanlığını resmen devraldığını bildirdi.

AA
G20 dönem başkanı Güney Afrika oldu

Ramaphosa, Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen basın toplantısında, Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığını resmen devraldığını belirterek, "Güney Afrika'nın dönem başkanlığı, bir Afrika ülkesinin G20'ye başkanlık ettiği ilk dönem olacak." dedi.

Ülkesinin G20 dönem başkanlığı için "dayanışma, eşitlik ve sürdürebilirlik" temasını benimsediğini duyuran Ramaphosa, Güney Afrika'nın bu fırsatı Afrika kıtası ve Küresel Güney'in kalkınma önceliklerini G20 gündemine daha güçlü bir şekilde taşımak için kullanacağını kaydetti.

Ramaphosa, "Bu bağlamda, 2024'te Brezilya'nın, 2023'te Hindistan'ın ve 2022'de Endonezya'nın başkanlık ettiği son G20 dönem başkanlıklarının çalışmalarını temel alacağız." ifadesini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi'nin gelecek yıl kasımda Johannesburg'ta toplanacağını dile getiren Ramaphosa, bu zirvede dönem başkanlığının ABD'ye devredileceğini söyledi.

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G20 dönem başkanı Güney Afrika oldu
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