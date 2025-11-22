G20’de Macron, Merz ve Starmer ABD’nin Ukrayna planını görüştü!

Güney Afrika'daki G20 zirvesi, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan 28 maddelik planı nedeniyle Avrupalıların görüşme trafiğine sahne oldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin 28 maddelik barış planına verilecek cevabı ve önerilerini Johannesburg'da yaptıkları toplantıda ele aldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, toplantıdan bir fotoğrafı sosyal medya platformu X'te paylaşarak, "Dostlar, ortaklar, müttefikler Ukrayna'ya destekte birleştik" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

Almanya, İngiltere ve Fransa liderlerinin toplantıda, ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planına karşı bir öneri taslağı üzerinde konuştukları belirtiliyor. Alman medyasına bilgi veren bir yetkili, liderlerin ABD planını daha uygulanabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Haberlere göre Avrupalı liderlerin öncelikli hedefi, kabul edilemez buldukları noktaları 28 maddelik belgeden çıkarmak.

E3 ülkelerinin liderleri olarak Merz, Macron ve Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptıkları telefon görüşmesi sonrası ABD'nin 28 maddelik planına ilişkin olarak, "Avrupa ülkelerini, Avrupa Birliğini ve NATO'yu ilgilendiren herhangi bir anlaşmada Avrupalıların onayı ve müttefiklerin mutabakatı alınması gerekir" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e barış planını kabul etmesi için 27 Kasım Perşembe gününe kadar süre verdi. Avrupalılar bu süreye kadar geliştirecekleri yeni formüllerle muhtemel barış sürecine katkı vermeyi ve çekincelerini plandan çıkarmayı hedefliyor.