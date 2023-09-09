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Giriş Tarihi: 9.9.2023 12:14

G20’den Afrika kararı çıktı!

Dünya liderlerinin bir araya geldiği G20 Zirvesi’nde Afrika Birliği’ne daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

AA
G20’den Afrika kararı çıktı!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 ülkelerinin Afrika Birliğine (AfB) daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştığını açıkladı. Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Modi'nin liderleri karşıladığı resmi törenle başladı.

Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin açılış konuşmasında, "Afrika Birliği temsilcisini G20'nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum." dedi. Ülkenin adının "India" yerine "Bharat" olarak değiştirilmesi tartışmalarının yaşandığı bir dönemde, Modi'nin ülkesinin Sanskritçe ismi "Bharat" yazan tabelanın önünde konuşması dikkati çekti.

Başbakan Modi, dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 üyelerinin AfB'ye daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştığını belirtti. Modi, konuşmasının ardından AfB Dönem Başkanı Azali Assoumani ile el sıkıştı.

AfB'nin, Avrupa Birliğinden sonra G20'ye daimi üye olan ikinci bölgesel blok olması konusu yaygın destek görüyordu.

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G20’den Afrika kararı çıktı!
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