G7 Dışişleri Bakanları Kanada’da toplanıyor: Küresel meseleler ele alınacak

Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre, G7 Dışişleri Bakanları zirvesi, Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliğinden (AB) temsilcileri bir araya getiriyor.

Ontario eyaletinin Niagara bölgesinde iki gün sürecek zirve, küresel meselelerin ele alınması ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenleniyor.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam çalışma yemeği kapsamında toplanacaklarını belirtti.

Orta Doğu'da uzun vadeli barış ve istikrarın ilerletilmesi, Hint-Pasifik'te güvenliğin desteklenmesine yönelik konuları görüşeceklerini ifade eden Anand, Haiti ve Sudan'daki acil krizlere yanıt verilmesi gibi kritik öncelikler konusunda yapıcı fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.