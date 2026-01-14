G7 ülkelerinden İran açıklaması: “Yetkililerin acımasız baskısına şiddetle karşı çıkıyoruz”

G7 ülkeleri İran'da yaşanan olaylar hakkında ortak bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "İran yetkililerinin İran halkına yönelik acımasız baskısını yoğunlaştırmasına şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu. İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.