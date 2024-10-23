G7’den Ukrayna’ya 50 milyar dolar kredi taahhüdü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko ile katıldıkları imza töreninde, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlamayı taahhüt ettiğini belirten Yellen, ABD'nin de ülkeye 20 milyar dolar kredi sağlayacağını ve bunun Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini söyledi.

Böylece savaşın maliyetini ABD ve Avrupa'daki vergi mükellefleri yerine Rusya'nın üstlenmek zorunda kalacağına dikkati çeken Yellen, "Geri ödemenin kaynağının ABD veya Ukrayna vergi dolarları değil, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirler olacağına olan bağlılığımızı göstermek için Bakan Marchenko ve ben bugün ortak bir bildiriyi imzalamak üzere buradayız." diye konuştu.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEK ABD'NİN ULUSAL ÇIKARLARI İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Yellen, Ukrayna'yı desteklemenin, ABD'nin ulusal çıkarları için de hayati önem taşıdığının altını çizerek, Ukrayna'nın düşmesine izin vermenin Avrupa'daki NATO müttefiklerinin de güvenliğini tehlikeye atacağını savundu.