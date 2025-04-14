Gabon’da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları açıklandı

Gabon İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre, 12 Nisan'daki seçimlere katılım oranı yüzde 87,21 oldu. Seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, geçiş dönemi lideri General Nguema, oyların yüzde 90,35'ini alarak ülkeyi 7 yıl yönetecek cumhurbaşkanı seçildi.

Yaklaşık 920 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, Oligui Nguema'nın en yakın rakibi eski Başbakan Alain Claude Bilie-By-Nze ise yüzde 3,02 oy aldı.

Seçimi izleyen sivil toplum kuruluşları, oy verme işleminin genel olarak şeffaf ve sakin geçtiğini belirtirken, muhalefet ise General Nguema'nın devlet imkanlarını seçim kampanyasında kullandığı yönünde eleştirilerde bulundu.