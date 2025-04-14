Gabon’da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları açıklandı
Gabon’da 12 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, geçiş dönemi lideri General Brice Clotaire Oligui Nguema, oyların yüzde 90,35’ini aldı
Gabon İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre, 12 Nisan'daki seçimlere katılım oranı yüzde 87,21 oldu. Seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, geçiş dönemi lideri General Nguema, oyların yüzde 90,35'ini alarak ülkeyi 7 yıl yönetecek cumhurbaşkanı seçildi.
Yaklaşık 920 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, Oligui Nguema'nın en yakın rakibi eski Başbakan Alain Claude Bilie-By-Nze ise yüzde 3,02 oy aldı.
Seçimi izleyen sivil toplum kuruluşları, oy verme işleminin genel olarak şeffaf ve sakin geçtiğini belirtirken, muhalefet ise General Nguema'nın devlet imkanlarını seçim kampanyasında kullandığı yönünde eleştirilerde bulundu.
GABON'DA DARBE
Gabon'da devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2023'teki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde şiddet uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.
30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.
CTRI liderliğine getirilen Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema, 4 Eylül 2023'te düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.
Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül 2023'te "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.
Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.
Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.