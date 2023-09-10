Gabon’da geçiş hükümeti kuruldu

"Geçiş hükümetinin başbakanı" olarak 7 Eylül'de atanan Raymond Ndong Sima, 26 üyeli geçiş hükümetini kurdu.

Askeri müdahale ile görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo hükümetinden bazı isimlerin de yer aldığı yeni kabinede, Bongo döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Hermann Immongault İçişleri Bakan Yardımcılığına getirildi.

İletişim Bakanlığına getirilen Yarbay Ulrich Manfoumbi, aynı zamanda askeri yönetimin sözcülüğü görevini üstlendi.

Dışişleri Bakanı Regis Onanga Ndiaye, Ekonomi Bakanı da Mays Mouissim oldu.

Gabon'da faaliyet gösteren Fransız madencilik şirketi Eramet'in eski yöneticilerinden Marcel Abeke'nin Petrol Bakanı olarak atanması ise dikkati çekti.

İngiliz-Gabon vatandaşı Su ve Orman Bakanı Lee White'ın koltuğuna da Albay Maurice Tocui oturdu.