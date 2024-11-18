Gabon’da halk anayasa anayasa değişikliğine evet dedi

Gabon İçişleri Bakanı Hermann Immongault yaptığı açıklamada, Gabon halkının yüzde 91,80 ile anayasa değişikliğine evet dediğini bildirdi.

Referanduma katılımın yüzde 53,54 olduğunu belirten Immongault, halkın yüzde 8,20'nin ise hayır oyu kullandığını aktardı.

Kesin sonuçlar önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanacak.

Referandumda, Gabonllular, yarı başkanlık sisteminden başkanlık sistemine geçişi, cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını ve art arda en fazla iki defa aday olabilmesini gibi maddeler için oy verdi.

Ülkedeki muhalefet ise yeni anayasa ile güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kalkacağı, cumhurbaşkanının tüm yetkileri kendisinde toplayacağı gerekçesiyle halkı değişikliğe karşı çıkmaya davet etmişti.